الأمين العام لـ “الكاف”: في الابتدائي درسنا أن الجزائر رمز للثورة وتحرّر الأفارقة

أشاد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم فيرون موسينغو أومبا بِالجزائر تاريخا وقيادة وشعبا، عشية احتضان بلادنا لِتظاهرة البطولة القارّية للاعبين المحلّيين.

ونشّط فيرون موسينغو أومبا، الخميس، مؤتمرا صحفيا بِقاعة المحضرات التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وقال فيرون موسينغو أومبا إنه في صغره، وأيّام التعليم الإبتدائي بِبلده الكونغو الديموقراطية، درس أن الجزائر لفظ يرمز إلى الثورة على الاستعمار الغاشم، وتحرّر أبناء القارّة السّمراء. وأن الجزائر قدّمت خدمات جليلة للبلدان الإفريقية التي تخلّصت من الاستعمار الغربي في منتصف القرن الماضي، في سبيل الإعمار والتنمية.

وكان فيرون موسينغو أومبا منذ عام 2016 يشغل منصب مسؤول جهوي بـ “الفيفا”، عن قسم اتحادات الكرة التابعة لِإفريقيا والكراييب. وانطلاقا من مارس 2021، غادر هذه الوظيفة، بعد أن أسند إليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منصب الأمين العام.

وقَدِمَ فيرون موسينغو أومبا إلى الجزائر قبل بعثة مسؤولي “الكاف”، ترتيبا لِإجراءات إعطاء ضربة انطلاقة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر مساء هذا الجمعة.