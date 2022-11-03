الأمين العام لـ “الكاف” يحلّ بِالجزائر

حلّ بِالجزائر، الخميس، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم فيرون موسينغو أومبا.

وتدوم زيارة مُمثّل “الكاف” إلى الجزائر أربعة أيّام، يطّلع خلالها على ملاعب ومنشآت ومرافق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِأرض الوطن بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وتفقّد فيرون موسينغو أومبا، الخميس، ثلاثة ملاعب، وهي: الرويبة وبراقي (رفقة مركز التدريب) و”5 جويلية 1962″.

وسيلتقي فيرون موسينغو أومبا هذا الجمعة بِرئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف، ثم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

ويتّجه الأمين العام لـ “الكاف” في اليوم الموالي إلى مدينة وهران، ثم ينتقل الأحد المقبل إلى مدينتَي عنابة وقسنطينة، وحينها يُعاين ملاعب ومراكز تدريب ومنشآت أخرى بِهذه الولايات الثلاث.، قبل أن يعود إلى العاصمة في نهاية المطاف عند المساء. عِلما أن المدن الأربع المُشار إليها هي مسرح منافسة “شان” 2023.

“الكاف” توفد لجنة إلى الجزائر

يوفد الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم لجنة إلى الجزائر في الـ 30 من أكتوبر الحالي.

وستتفقّد لجنة “الكاف” ملعب “5 جويلية 1962” المُغلق منذ شهر جويلية الماضي، بعد أن خضع لِعملية ترميم.

وتأمل اللجنة الجزائرية لِتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، أن تُدرج “الكاف” المنشأة الكروية العاصمية ضمن لائحة ميادين هذه المنافسة. بعد أن اقتصرت في تاريخ سابق على أربعة ملاعب وهي: براقي ووهران وقسنطينة وعنابة.

وبات ملعب “5 جويلية 1962” شبه جاهز لِاستضافة المنافسات الرياضية المحلّية والدولية، تقول إدارة هذا المركب الأولمبي في تصريحات لِوكالة الأنباء الجزائرية نشرتها الإثنين. حيث أوضحت أن أرضية الميدان اكتست حلّة جديدة وبهية، فيما بقيت بعض التحسينات الطفيفة، على غرار تنصيب المقاعد في جزء بسيط من المدرجات.

ولكن مع ذلك، ما زالت إدارة ملعب “5 جويلية 1962” لم تضبط بعد تاريخ إعادة افتتاح هذه المنشأة الرياضية. مُشيرة إلى أن القرار الأخير بِيد السلطات العمومية.

ترسيم 4 ملاعب وجدول المقابلات

اختارت “الكاف” أربعة ميادين لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، نسخة الجزائر 2023.

وتُجرى هذه المنافسة ما بين جانفي وفيفري المقبلَين، بِمشاركة 18 منتخبا، وتنظيم 32 مباراة.

وتمثّلت أسماء الملاعب في: براقي بِالعاصمة، و”ميلود هدفي” بِوهران، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، و”19 ماي 1956″ بِعنابة.

وسيلعب المنتخب المحلّي لقاءات دور المجموعات أمام ليبيا وإثيوبيا والموزمبيق، بِميدان براقي. المنشأة الرياضية العاصمية التي ستحتضن كلّ لقاءات الفوج الأوّل.

وسيكون ملعب عنابة مسرحا لِمواجهات الفوج الثاني، نظير مقابلات المجموعة الثالثة لِميدان قسنطينة. ويحتضن ملعب وهران لقاءات الفوجَين الرابع والخامس.

وتضمّ المجموعات “1” و”2″ و”3″ أربعة منتخبات، بينما يتشكّل الفوجان “4” و”5″ من ثلاثة فرق.

وتُجرى مباراة الافتتاح بِملعب براقي بين الجزائر وليبيا، في الـ 13 من جانفي 2023 على الساعة الخامسة مساءً. وتُقام بِالميدان ذاته المباراة النهائية، في الـ 4 من فيفري 2023 على الساعة الثامنة مساءً. وقبل ذلك يحتضن ملعب براقي رفقة ميدان وهران مقابلتَي نصف النهائي.

وتُجرى كلّ مقابلات هذه المنافسة على الساعة الخامسة أو الثامنة مساءً، بِالتوقيت الجزائري.

“زبدة” المقابلات بِملعب براقي

سيحتضن ملعب براقي بِالعاصمة، أفضل مقابلات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وتُنظّم الجزائر هذه المنافسة في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري المقبلَين.

وبرمجت لجنة تنظيم “شان” 2023 بِملعب براقي مقابلة الافتتاح وأيضا المباراة النهائية، كما جاء، الأحد، على لسان المسؤول رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم هذه المنافسة، في تصريحات للصحافيين بِوهران، المدينة التي زارها رفقة بعثة “الكاف”، بِاعتبارها إحدى مسارح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ومعلوم أن ملعب براقي المعشوشب طبيعيا والذي يتّسع لِنحو 40 ألف متفرّج، اقترب من مرحلة التدشين، بعد أن بلغت الأشغال شوطها الأخير.

ووفقا لِرشيد أوكالي، فإن هيئته أبدت ارتياحا كبيرا بِخصوص التحضيرات الجارية لِاحتضان “شان” 2023، بِمدن عنابة وقسنطينة والعاصمة وهران. ورغم تسجيل بعض الملاحظات السلبية، إلّا أن هذا المسؤول هوّن من الأمر، وقال إن المُنظّمين التزموا بِتحييد كلّ العراقيل، من أجل إنجاح هذه التظاهرة الكروية القارية، مثلما كان الشأن مع ألعاب البحر المتوسط بِعاصمة الغرب الجزائري في الصيف الماضي.