الأمين العام للأمم المتحدة: البلدان النامية بحاجة إلى مزيد من الدعم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تقديم الدعم للأمم المتحدة من أجل دعم كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، وكل البلدان النامية التي تعاني من جراء تصرفات وممارسات دول أخرى.

قال الأمين العام للأمم المتحدة “ان العالم يواجه أزمات عديدة ويجب التعاون للمضي قدما، ومن غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ الذي تسببت به دول أخرى”.

وفي كلمته التي ألقاها بصفته ضيف شرف الدورة الـ 31 للقمة العربية المنعقدة بالجزائر أكد غوتيريش، أكد أن البلدان النامية في كل مكان بحاجة إلى مزيد من الدعم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، انه على الحكومات في نصف العالم تقريبا بما فيها حكومات الدول العربية والإفريقية لا تحصل على ما يكفي من تمويل، ولهذا يجب بذل كل ما بوسعنا لنجاح مبادرة البحر الأسود للحبوب لضمان الوصول إلى الدول العربية والإفريقية.

وتابع غوتيريش، ويمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم لتحسين ظروف معيشة الشعوب العربية.