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الأمين العام للأمم المتحدة: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة

الشروق أونلاين
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الأمين العام للأمم المتحدة: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم ليس مستعداً بعد لمواجهة جائحة جديدة محتمَلة.

وقال غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة: “يتعين علينا بذل مزيد من الجهد.”

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: “يجب علينا أن ننبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في تخزين الدول الغنية إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات.”

وبمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تجري المفاوضات في منظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة لتحسين التنظيم والاستعداد للجائحة في المستقبل.

ومن المقرر أن يتم اعتماد المعاهدة في “جمعية الصحة العالمية” المقرر عقدها في الفترة من 27 ماي إلى أول جوان 2024؛ ومع ذلك، فإن المسودة التي تتألف من 30 صفحة لا تزال مثيرة للجدل بشكل كبير.

وينص مشروع المعاهدة أيضا على أن تقوم شركات الأدوية، في حالة ظهور جائحة جديدة، بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للأدوية وتسليم جزء من إنتاجها إلى منظمة الصحة العالمية لتوزيعه.

وتم تقديم مئات الشكاوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا ضد المعاهدة.

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