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الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: دور الجزائر “رئيسي وفعّال” في المنطقة

الشروق أونلاين
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الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: دور الجزائر “رئيسي وفعّال” في المنطقة
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جانب من اللقاء

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم السبت بوهران، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمال ناصر.

ويجري ناصر زيارة إلى الجزائر، لحضور الافتتاح الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الجانبان في حلال لقائهما، “آفاق تعزيز التعاون الجهوي في إطار الشراكة الأورومتوسطية، لتحقيق الأهداف المشتركة من أمن واستقرار وتنمية”.

وأشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالمناسبة، بدور الجزائر “الرئيسي والفعال في المنطقة المتوسطية، لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة لكلا ضفتي المتوسط”.

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