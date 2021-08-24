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الأمين العام للجامعة العربية يدعو الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس

الشروق أونلاين
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الأمين العام للجامعة العربية يدعو الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال “ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب” عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

ودعا أبو الغيط البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقودا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

يذكر أن الجزائر قررت اليوم الثلاثاء قطع علاقاتها مع المغرب بسبب “استمرار الأعمال غير الودية والعدائية الصادرة من المملكة ضد الجزائر“.

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