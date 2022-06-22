-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول أمطار رعدية غزيرة عبر 13 ولاية
الجزائر

الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة في زيارة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 193
  • 0
الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة في زيارة إلى الجزائر
ح.م
الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة

يشرع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من هذا الخميس حسب ما أورده بيان لوزارة السياحة .

وتندرج هذه الزيارة حسب نفس المصدر في إطار “تعزيز علاقات التعاون التي تجمع الجزائر بالمنظمة المنضوية تحت هيئة الأمم المتحدة، كما ستكون سانحة لتجسيد مشاريع التعاون المبرمجة بين الجزائر والمنظمة وتعزيزها وتوسيعها”.

وتأتي هذه الزيارة أيضا في إطار “تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير السياحة والصناعة التقليدية مع الأمين العام للمنظمة وهي عبارة عن فرصة لتبادل وجهات النظر وترقية العلاقات الثنائية من أجل دعم الجزائر لإعادة بعث السياحة وجعلها أداة مميزة للإقلاع الاقتصادي”.

وسيتم خلال هذه الزيارة عقد “محادثات مكثفة حول برنامج العمل المسطر بين الجزائر والمنظمة الأممية، كما ستعرف تسليم عدد من مشاريع التعاون المشتركة على غرار مخطط تسويق وترقية وجهة الجزائر وكذا دليل الاستثمار السياحي بالجزائر” وفقا لذات البيان .

مقالات ذات صلة
تقدير استراتيجي لـ”الناتو” متوجس من ورقة الغاز الجزائري

تقدير استراتيجي لـ”الناتو” متوجس من ورقة الغاز الجزائري

تأجيل محاكمة مدير مطار الجزائر السابق إلى هذا التاريخ

تأجيل محاكمة مدير مطار الجزائر السابق إلى هذا التاريخ

البرلمان يفصل في جدولة قانوني الاستثمار والمالية التكميلي

البرلمان يفصل في جدولة قانوني الاستثمار والمالية التكميلي

استبيان جامعي للأساتذة والطلبة لتقييم التعليم المدمج

استبيان جامعي للأساتذة والطلبة لتقييم التعليم المدمج

فوضى عارمة في الاختبارات الاستدراكية للتلاميذ!

فوضى عارمة في الاختبارات الاستدراكية للتلاميذ!

البرلماني المتورط في غش “البيام” مهدد بثلاث سنوات حبسًا

البرلماني المتورط في غش “البيام” مهدد بثلاث سنوات حبسًا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد