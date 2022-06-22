الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة في زيارة إلى الجزائر

يشرع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من هذا الخميس حسب ما أورده بيان لوزارة السياحة .

وتندرج هذه الزيارة حسب نفس المصدر في إطار “تعزيز علاقات التعاون التي تجمع الجزائر بالمنظمة المنضوية تحت هيئة الأمم المتحدة، كما ستكون سانحة لتجسيد مشاريع التعاون المبرمجة بين الجزائر والمنظمة وتعزيزها وتوسيعها”.

وتأتي هذه الزيارة أيضا في إطار “تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير السياحة والصناعة التقليدية مع الأمين العام للمنظمة وهي عبارة عن فرصة لتبادل وجهات النظر وترقية العلاقات الثنائية من أجل دعم الجزائر لإعادة بعث السياحة وجعلها أداة مميزة للإقلاع الاقتصادي”.

وسيتم خلال هذه الزيارة عقد “محادثات مكثفة حول برنامج العمل المسطر بين الجزائر والمنظمة الأممية، كما ستعرف تسليم عدد من مشاريع التعاون المشتركة على غرار مخطط تسويق وترقية وجهة الجزائر وكذا دليل الاستثمار السياحي بالجزائر” وفقا لذات البيان .