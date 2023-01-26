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الجزائر

الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز يناقش تطوّرات السوق مع سوناطراك

الشروق أونلاين
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الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز يناقش تطوّرات السوق مع سوناطراك
ح.م
جانب من الزيارة

زار الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، مقر المديرية العامة لمجمّع سوناطراك.

وحسب بيان لسوناطراك فقد كان هذا اللقاء “فرصة لاستعراض أهم وجهات النظر المتعلقة بتطورات وتحديات سوق الغاز. فضلا عن مناقشة الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية”.

وتأتي زيارة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى سوناطراك، بعد التوقيع على اتفاقية بمقر وزارة الخارجية، تتضمن إنشاء المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى في الجزائر.

وسيتولى المعهد الجديد، إجراء برنامج بحثي حول التقنيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، ودمج مواضيع جديدة، والسماح بإمكانية التعاون العلمي والتكنولوجي بين دول المنتدى.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في ديسمبر 2008. وهي تعمل على تعزيز تطوير الغاز الطبيعي، كطاقة نظيفة ومستدامة، وتعزيز الحوار بين البلدان الأعضاء وكل الفاعلين في صناعة الغاز العالمية.

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