الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية يدعو إلى توحيد الجهود لبناء سوق داخلية قوية

خلال كلمته في افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية:

دعا الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، وامكيلي مين، إلى توحيد جهود دول الاتحاد الإفريقي لبناء سوق داخلية قوية من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية، من أجل تعزيز قدرة دول القارة على الصمود وحماية مصالحها أمام التحديات الراهنة.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، وامكيلي مين، وخلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، 4 سبتمبر، في مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية التي تجري تحت إشراف الرئيس تبون، بحضور قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة، أكد “ان السياق العالمي الحالي يتسم بعدم اليقين في المبادلات التجارية وتصاعد النزعة القومية الاقتصادية وحماية الاستثمارات، مما يجبرنا على العمل بالوحدة والعزم والسرعة لبناء سوق داخلية قوية عبر الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتعزيز قدرات القارة الافريقية على الصمود وحماية مصالحها المشتركة”.

ليبرز أن إفريقيا تواجه عدة رهانات وتحديات. فأشار إلى التحديات التي تواجه دول القارة بشكل خاص في مجال النقل، مما يستدعي، حسبه، تنفيذ السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي، إضافة إلى الإسراع في نشر أدوات الدعم مثل صندوق التكيف مع زليكاف، الذي سيتم إطلاقه في الجزائر خلال الأيام المقبلة، فضلا عن تعبئة الاستثمارات الإفريقية لإنجاز البنى التحتية، وشبكات النقل واللوجستيات.

وذكر وامكيلي مين أن التجارة البينية الإفريقية شهدت انتعاشا قويا سنة 2024، حيث فاقت 220 مليار دولار، بزيادة قدرها 12,5 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

انتعاش عرف كذلك حسب المتحدث، تغييرا تدريجيا في تركيبة التجارة الإفريقية، وهو ما علق عليه قائلا “انتقال القارة الافريقية من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد أكثر تصنيعا”.

ليدعو إلى تدعيم هذا المسار، وذلك عبر مزيد من الإصلاحات، خاصة في مجالات البنية التحتية للنقل والقطاع الصناعي، وكذلك اعتماد بروتوكولات اقتصادي.

كما أشاد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، وامكيلي مين، بدور الجزائر في استضافة الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، معتبرا أن “الجزائر هي الأنسب في تنظيم هذه الدورة، باعتبارها تمتلك تاريخا طويلا في النضال من اجل الوحدة الإفريقية وكانت دائما في طليعة الكفاح ضد الاستعمار”.