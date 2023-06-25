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اقتصاد
لمدة 3 أيام..

الأمين العام لمنظمة “أوابك” في زيارة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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الأمين العام لمنظمة “أوابك” في زيارة إلى الجزائر
الأمين العام لأوابك جمال عيسى اللوغاني

يشرع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” جمال عيسى اللوغاني، بزيارة إلى الجزائر بداية من الأحد.

وأفاد بيان وزارة الطاقة والمناجم أن زيارة الأمين العام لـ “أوابك” ستدوم 3 أيام، حيث ستكون أيام الـ 25 و26 و27 جوان الجاري.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة “أوابك” في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة. حسب ذات المصدر.

وسيتم إمضاء اتفاقية بيــن منظمــة أوابك والمعــهد الجزائــري للبترول (IAP) في مجال التكوين والتدريب. خلال اللقاء الذي يجمع وزير الطاقة محمد عرقاب واللوغاني.

وسيكرم الوزير عرقاب والأمين العام اللوغاني الباحثين الجزائريين الفائزين بجائزة “أوابك” لسنة 2020. تقديرا للمجهودات المبذولة فيما يخص البحث العلمي في مجال الطاقة.

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