الأمين العام لوزارة الخارجية في زيارة عمل إلى دولتين بجنوب شرق آسيا

يقوم الأمين العام لوزارة الخارجية شكيب رشيد قايد بداية من الخميس بزيارة عمل إلى جمهورية الفيتنام وجمهورية لاو تدوم إلى غاية الـ 30 من الشهر.

وحسب بيان للخارجية فإن زيارة قايد إلى الفيتنام تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين البلدين، كما ستسمح الزيارة للأمين العام بالمشاركة مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي في الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية الفيتنامية.

وأكد البيان أن الزيارة ستشكل كذك فرصة جديدة لاستعراض السبل والوسائل التي من شأنها أن تمكن من توطيد التعاون الذي يربط الجزائر بفيتنام، كما سيتم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التقارب الذي يميز مواقف البلدين حول هذه القضايا.

بعد ذلك، سيسافر شكيب رشيد قايد إلى فينتيان، عاصمة لاوس لإجراء مشاورات سياسية، في 30 ماي 2022، مع كبار المسؤولين في وزارة خارجية جمهورية لاو، كجزء من تنفيذ اتفاقية المذكرة بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الموقعة في الجزائر العاصمة في 17 ديسمبر 2002.

وبتاريخ 5 ماي 2022، شرع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رشيد شكيب قايد، في جولة إلى 3 دول بأمريكا اللاتينية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن الأمين العام للوزارة سيزور، كل من ليما و بوغوتا ومكسيكو في جولة تنطلق الخميس إلى غاية 13 ماي الجاري.

ويترأس مناصفة مع نظرائه من البيرو وكولومبيا والمكسيك, دورات لمشاورات سياسية ثنائية.

كما أشار البيان إلى أن هذه الجولة تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة والتضامن التقليدية القائمة بين الجزائر و هذه البلدان”.

و حسب الوزارة ستكون هذه الجولة أيضا ” مناسبة لتقييم التعاون الثنائي و دراسة السبل و الوسائل الكفيلة بإنعاشه في جميع المجالات”.