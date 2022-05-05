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الجزائر

الأمين العام لوزارة الخارجية يزور 3 دول بأمريكا اللاتينية

الشروق أونلاين
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الأمين العام لوزارة الخارجية يزور 3 دول بأمريكا اللاتينية

 شرع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رشيد شكيب قايد، الخميس، في جولة إلى 3 دول بأمريكا اللاتينية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن الأمين العام للوزارة سيزور، كل من ليما و بوغوتا ومكسيكو  في جولة تنطلق الخميس إلى غاية 13 ماي الجاري.

ويترأس مناصفة مع نظرائه من البيرو و كولومبيا و المكسيك, دورات لمشاورات سياسية ثنائية .

كما أشار البيان إلى أن هذه الجولة تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة والتضامن التقليدية القائمة بين الجزائر و هذه البلدان”.

و حسب الوزارة ستكون هذه الجولة أيضا ” مناسبة لتقييم التعاون الثنائي و دراسة السبل و الوسائل الكفيلة بإنعاشه في جميع المجالات”.

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