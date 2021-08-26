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الجزائر

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة يستقبل نظيره من النيجر

الشروق أونلاين
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الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة يستقبل نظيره من النيجر

استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، اللواء محمد صالح بن بيشة،الخميس، نظيره من جمهورية النيجر، اللواء ديديلي أمادو.

 وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه “في إطار انعقاد الدورة ال11 للجنة التقنية الجزائرية- النيجرية، استقبل السيد اللواء محمد صالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، اليوم الخميس 26 أوت 2021 بمقر وزارة الدفاع الوطني، السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني لجمهورية النيجر، اللواء ديديلي أمادو، والوفد المرافق له”.

ويرمي هذا اللقاء – حسب المصدر ذاته- إلى “تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الطرفين”.

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