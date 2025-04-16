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الأمين جمال: أنا إسبانيٌّ ولستُ من بلاد مراكش

الشروق الرياضي
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الأمين جمال: أنا إسبانيٌّ ولستُ من بلاد مراكش
ح.م
الأمين جمال يحتفل بِهدف سجّله لِمصلحة منتخب إسبانيا.

أغلق النجم الصاعد لكرة القدم الإسبانية الأمين جمال الباب في وجه رئيس اتحاد الكرة في بلاد مراكش فوزي لقجع، ومدربه الوطني وليد الركراكي.

وأبصر الأمين جمال (لامين يامال) النور بِإسبانيا في جويلية 2007، من أب مغربي وأم تنتمي إلى غينيا الإستوائية، مهاجرَين ومقيمَين بِبلاد الأندلس.

وقال الناخب الوطني وليد الركراكي إنه حاول بِمعية اتحاد الكرة المغربي، إقناع اللاعب الأمين جمال بِتمثيل ألوان منتخب بلاد والده، لكنه ردّ قائلا إنه يشعر بأنه إسبانيّ وليس مغربيّا.

وتطرّق الركراكي إلى هذا الأمر في أحدث ظهور إعلاميّ له، عبر البرنامج الرياضي الشهير “إل تشيرينغيتو” للقناة التلفزيونية الإسبانية “ميغا”.

وارتدى الأمين جمال أزياء منتخبات إسبانيا للفئات الصغرى، وانطلاقا من سبتمبر 2023 التحق بِفئة الأكابر، مساهما صيف العام الموالي في إحراز منتخب “الثيران” لقب بطولة أمم أوروبا بِألمانيا.

على مستوى الأندية، ينشط المهاجم الأمين جمال في فريق برشلونة الإسباني، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

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