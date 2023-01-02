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الأناضول: “سنة ذهبية” للغاز الجزائري في 2022

الشروق أونلاين
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الأناضول: “سنة ذهبية” للغاز الجزائري في 2022
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2022 سنة ذهبية للغاز الجزائري

“كانت سنة 2022 بمثابة العام الذهبي للغاز الجزائري”، حسب ما خلُصت إليه وكالة الأناضول التركية للأنباء، في مقال تحليلي نشرته يوم الإثنين.

 وبلغت صادرات الجزائر من الغاز مستويات قياسية في 2022. حيث قدّر حجمها بـ 56 مليار متر مكعب. وهو ما ساهم في رفع مداخيل البلاد من المحروقات إلى نحو 50 مليار دولار.

كما ساهم قرب الجزائر من قارة أوروبا، إلى جانب “توفّرها على خطوط أنابيب لا تملكها أي دولة عربية أخرى، في جعلها قبلة للمسؤولين الأوروبيين الباحثين عن تأمين الطاقة لبلدانهم”.

وما منح الغاز الجزائري “أهمية استراتيجية أكبر”، هو اكتشاف عدة حقول جديدة للغاز في 2022. إضافة إلى العقود التي وقّعتها البلاد مع إيطاليا لزيادة حجم صادراتها.

وأشارت الأناضول في ذات السياق، إلى توجيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمضاعفة صادرات الجزائر من الغاز إلى 100 مليار متر مكعب في 2023.

وقد أعطى هذا الوضع ورقة تفاوض قوية للجزائر، تقول الأناضول. وهو ما ظهر جليّا في عدم استجابة الاتحاد الأوروبي لمطالب إسبانيا بالضغط على البلاد. بعد إلغائها اتفاقية الصداقة مع مدريد إثر تغيير موقفها من قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

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