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العالم

الأناضول: 2800 قتيل جراء إعصار “دانيال” المتوسطي في ليبيا

الشروق أونلاين
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الأناضول: 2800 قتيل جراء إعصار “دانيال” المتوسطي في ليبيا
أرشيف
سيول جارفة في ليبيا

لقي 2800 شخص حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية عن عضو في الهلال الأحمر الليبية، فقد سجلت غرفة الأزمة بجميع فروع الهلال 2800 قتيلا جراء السيول.

واجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، على غرار بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة. وتشمل الأرقام المذكورة جميع المدن المنكوبة، يوضح المصدر.

كما كشف المتحدث أن “عدد العالقين الضين تجري عمليات إنقاذهم في المناطق المنكوبة، وصل إلى 7 آلاف عائلة، بالإضافة إلى عدد كبير من المفقودين”.

بالمقابل، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، عن تسجيل 47 قتيلا وأكثر من 18 مفقود. في عدد من المدن المتضررة شرقي البلاد باستثناء درنة.

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