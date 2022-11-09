الأندية الأوروبية يُمكنها أن تحرم بلماضي من نجوم “الخضر”

يُمكن لِنجوم المنتخب الوطني الجزائري أن يُغيَّبوا عن المُقابلتَين الودّيتَين أمام مالي والسويد، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي.

وبِعبارة أخرى، تستطيع أندية أفضل لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، على غرار محرز وبن ناصر وبلايلي وسليماني وبن سبعيني وماندي وعطال، أن تمنعهم من المشاركة في ودّيتَي مالي والسويد. وذلك لأن “الفيفا” منحت للفرق الضّوء الأخضر بِإبعاد لاعبيها عن خوض المقابلات في الأجندة الدولية لِشهر نوفمبر الحالي، إن رغبت في ذلك. لكن هذه الرّخصة تتعلّق بِالمنتخبات التي لم تتأهّل لِكأس العالم 2022 مثل الجزائر ومالي والسويد.

وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه، أعرب الناخب الوطني السويدي يانه أندرسون عن استيائه من قرار “الفيفا” المُشار إليه أعلاه. وأوضح أنه لم يستطع جلب 5 لاعبين لِودّيتَي المكسيك والجزائر (الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي)، بِسبب رفض الأندية تسريحهم، مُستفيدة من رخصة الاتحاد الدولي لِكرة القدم. وأضاف في تصريحات نشرتها الصحافة السويدية، الأربعاء، أن قرار “الفيفا” غير مفهوم.

وفضلا عن 5 لاعبين، لم يجلب الناخب الوطني السويدي 12 زميلا لهم (17 في المجموع)، لكن بِداعي الإصابة.

ولم يتمكّن يانه أندرسون من جلب ألكسندر جيريمجيف (29 سنة) مهاجم فريق هكن، الذي نال جائزة أحسن لاعب في البطولة المحلّية، المُختتمة فعّالياتها الأحد الماضي (بدأت في أفريل 2022 بِسبب الظروف الجوّية القاسية).

وفسّر ألكسندر جيريمجيف الغياب بِإصابته على مستوى الظهر، بعد أن حاول تغيير مكان أريكة داخل الغرفة، فسقط بِسبب الماء الذي سكبته ابنته الصغيرة وهي تلعب. كما نقلته على لسانه الصحافة السويدية.

واضطرّ يانه أندرسون إلى جلب لاعبَين لم يسبق لهما ارتداء زيّ منتخب السويد للأكابر، وهما: إيميل هولم (22 سنة) مدافع نادي سبيتسيا الإيطالي، وصامويل غوستافسون (27 سنة) متوسط ميدان النادي المحلّي هكن.

ودّية أمام منافس”تقليدي”

يعود المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم إلى ساحة المنافسات الدولية، بِمواجهة نظيره المالي ودّيا.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة، في الـ 16 من نوفمبر الحالي على الساعة الثامنة والنّصف ليلا.

وسبق لـ “الخضر” أن واجهوا منتخب مالي في 25 مباراة رسمية وودّية، وسجّلوا 14 فوزا وتعادُلَين و9 هزائم.

ويُشير تاريخ الـ 6 من جوان 2021، إلى آخر مباراة بين الجزائر ومالي، واكتست طابعا ودّيا بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، وانتهت بِفوز رجال الناخب الوطني جمال بلماضي بِهدف من توقيع القائد الجناح رياض محرز (الفيديو المُدرج أدناه).

وإذا كان “محاربو الصّحراء” قد فازوا في آخر مواجهة لهم، وبِنتيجة (2-1)، وكانت ودّية أمام نيجيريا بِملعب وهران مساء الـ 27 من سبتمبر الماضي. فإن مالي خاضت لقاءً تحضيريا داخل القواعد أمام زامبيا، في الـ 26 من الشهر ذاته، لكن الحكم أوقف المباراة قبل الآوان بِسبب التهاطل الغزير للأمطار.

وبعد مواجهة مالي، يلعب المنتخب الوطني الوطني الجزائري مباراة أخرى تحضيرية، أمام المضيف السويدي سهرة الـ 19 من نوفمبر الحالي.