قرعة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف

الأندية الجزائرية تتعرف السبت على منافسيها في المنافسة القارية

تجرى ظهيرة السبت، عملية سحب قرعة الأدوار التمهيدية للمنافسات الإفريقية لكرة القدم، الخاصة بالأندية، بداية من الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت الجزائر)، في العاصمة التنزانية، دار السلام، حسب ما أعلنته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، على موقعها الرسمي، أين ستحتضن استوديوهات “عزام ميديا”، الشريك الإستراتيجي لـ”الكاف” في المنطقة، فعاليات القرعة، في تكرار لتجربة ناجحة سابقة بتنظيم القرعات في استوديوهات تلفزيونية، حيث سيتم بثها مباشرة عبر قناة “الكاف” على موقع “يوتيوب، CAF TV”، وعبر شركاء “الكاف” التلفزيونيين.

وستكون الكرة الجزائرية ممثلة بأربعة أندية، ويتعلق الأمر بمولودية الجزائر وشبيبة القبائل في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، وشباب بلوزداد واتحاد الجزائر في كأس الكونفدرالية، حيث من المرتقب أن تنطلق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر 2025، على أن تجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025، فيما سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 21 نوفمبر 2025، فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.

وسيكون ممثلا الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، في مهمة تجاوز الدورين التمهيديين، فيما سيكون الثنائي شباب بلوزداد واتحاد الجزائر معفى من الدور التمهيدي الأول، بالنظر إلى النتائج المحققة في السنوات الأخيرة، والحضور الدائم في المنافسة القارية، عكس رابطة الأبطال الإفريقية التي تم إعفاء كل من الأهلي المصري وصان داونز الجنوب إفريقي من خوض الدور التمهيدي الأول من المنافسة.

