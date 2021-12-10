الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها يوم 28 ديسمبر

المنافسات الإفريقية

ستتعرف الأندية الجزائرية المشاركة هذا الموسم في المنافسات الإفريقية لكرة القدم: شباب بلوزداد ووفاق سطيف (رابطة الأبطال) وشبيبة الساورة (كأس الكاف) في انتظار شبيبة القبائل، على منافسيها في مرحلة المجموعات، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر بمناسبة إجراء عملية القرعة المقررة بمقر الهيئة القارية حسب ما أوردته الصحافة المحلية.

وكان شباب بلوزداد ووفاق سطيف قد تأهلا لمرحلة المجموعات بعد إقصائهما على التوالي لنادي آساك ميموزا الإيفواري (ذهابا: 1-3، إيابا: 2-0) ونادي نواديبو الموريتاني (ذهابا: 1-3، إيابا: 2-0). وتنطلق مرحلة المجموعات يومي 11 و12 فيفري 2022 بإجراء الجولة الأولى على أن تنتهي يومي 1 و2 أفريل ببرمجة الجولة السادسة والأخيرة.

وتدور مباريات الدور ربع النهائي في شهر أفريل 2022 (ذهابا: 15 و16 أفريل).

إيابا: 20-20 أفريل )، تكون متبوعة في الشهر الموالي بالدور نصف النهائي.

ذهابا: 6-7 ماي وإيابا: 13-14 مايو). أما المباراة النهائية فستكون على ميدان محايد يوم 29 ماي 2022.

في كأس الكونفدرالية، نجحت شبيبة الساورة في قلب الطاولة يوم الأحد الماضي في بشار بفوزها على نادي هارتس أوف أواك (4-0) بملعب 20 أوت 1955 بعد أن خسرت مباراة الذهاب (2-0) بأكرا.

أما شبيبة القبائل، الممثل الجزائري الثاني في كأس الكونفدرالية فقد تأجل لقاؤها المقرر بتيزي وزو أمام روايال ليوبار الاسواتيني نتيجة الوضعية الصحية المتعلقة بمتحور أوميكرون لجائحة كوفيد-19 المتفشي بهذا البلد لإفريقيا الاستوائية. وقد خضع لاعبو شبيبة القبائل لحجر صحي بفندق بزرالدة (غرب الجزائر العاصمة). وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهزيمة الكناري بملعب مانزيني بنتيجة (1-0).