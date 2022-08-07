الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في المنافسات القارية في هذا التاريخ

"الكاف" يثير الجدل مجددا

أثار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الجدل خلال الساعات الماضية بعد ما قرر حذف خبر موعد قرعة رابطة أبطال أفريقيا وبطولة الكنفدرالية بعد نشره بساعات عبر موقعه الإلكتروني مما تسبب في تساؤلات عديدة حول الموعد النهائي.

وقالت تقارير إعلامية مصرية، نقلا عن مصدر من داخل الهيأة الكروية الإفريقية، إن الموعد الجديد للقرعة سيكون يوم الثلاثاء بدلا من الاثنين، حيث تقرر تأجيلها لمدة 24 ساعة.

وقال ذات المصدر: “تم تأجيل قرعة رابطة أبطال افريقيا وبطولة الكنفدرالية، وحتى الآن لا نعرف أي تفاصيل عن حذف الخبر ولكن كل ما أعرفه أن القرعة ستكون يوم الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مصر بدلا من يوم الاثنين في تمام الثانية ظهرا على أن يكون الموعد الأخير بروفة للقرعة بتواجد الحاضرين والشركة المسؤولة عن الحدث”.

وحددت الهيأة الكروية القارية، تواريخ إجراء مباريات الذهاب في الدور التمهيدي، حيث ستقام ما بين 9 و11 سبتمبر المقبل، فيما تلعب مباريات الإياب من 16 إلى 18 من الشهر ذاته. كما ستقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب من 14 إلى 16 من الشهر ذاته. كما حدد “الكاف”، موعد مباريات دور الـ32 مكرر من كأس الكنفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما مباريات الإياب فستقام في التاسع من الشهر ذاته.

يذكر، أن الجزائر ستكون ممثلة بأربعة فرق في المنافسات القارية، حيث يشارك كل من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، فيما يلعب فريقا اتحاد العاصمة وشبيبة الساورة في منافسة كأس الكنفدرالية.