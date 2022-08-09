الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها

قرعة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف

تعرف، الثلاثاء، شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، ممثلا الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بصيغتها الجديدة، على منافسيهما في الدور التمهيدي الأول، وهذا خلال عملية القرعة التي جرت ظهر أمس، بمقر الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة.

وسيلعب بطل الموسم الماضي، شباب بلوزداد أمام نادي رانجرز السيراليوني، فيما يواجه شبيبة القبائل، ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة نادي كاسا السنغالي. وسيخوض شباب بلوزداد لقاء الذهاب في السيراليون، بتاريخ 9 و11 سبتمبر القادم، بينما يلعب لقاء العودة ما بين 16 و18 في نفس الشهر بالجزائر.

هذا، وفي حال تأهل أبناء لعقيبة، للدور التمهيدي الثاني، فسيواجهون المتأهل من لقاء كلوب ديبورتيفو مونغومو الغيني، ضد دجوليبا المالي. وهذا مابين 7 و9 أكتوبر فيما يخص لقاء الذهاب وما بين 14 و16 أكتوبر بالجزائر.

من جهته، سيواجه شبيبة القبائل، في حال تجاوزه منافسه كاسا السنغالي، في الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال، الفائز من لقاء نواذيبو الموريتاني ضد فريق أسكو داكار الطوغولي.

يذكر ان الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم حددت تواريخ إجراء اللقاء على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول:

– الذهاب: 9- 11 سبتمبر

– العودة: 16 -18 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني :

– الذهاب: 7-9 أكتوبر

– العودة: 14- 16 أكتوبر.

وفي كأس الكاف، سيواجه ممثل الجزائر الأول في الدور ثمن النهائي من هذه المنافسة الفائز من لقاء ليبيريا شيب كوربوريت ضد فريق غاغنوا الإيفواري.

في وقت سيلتقي ممثل الجزائر الآخر، اتحاد العاصمة أمام الفائز من لقاء، أفسي ميلو الغيني ضد نادي ASCK الطوغولي. علما أن ممثلي الجزائر في هذه المنافسة غير معنيين بالدور التمهيدي.