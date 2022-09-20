الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في المنافسات الإفريقية

مباريات الذهاب من 7 إلى 9 أكتوبر والإياب من 14 إلى 16 أكتوبر

تعرفت الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات القارية للكاف (رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية)على منافسيها في الدور التمهيدي الثاني المقرر في شهر أكتوبر المقبل.

ففي منافسة رابطة أبطال إفريقيا، ستقابل شبيبة القبائل فريق اسكو دو كارا الطوغولي المتأهل على حساب واف.سي نوادييبو الموريتاني بفضل الفوز الذي عاد به من نواديبو بنتيجة 0-1. وسيخوض نادي ”الكناري” لقاء الذهاب خارج الديار (7 إلى 9 أكتوبر)، قبل أن يستقبل منافسه في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 من نفس الشهر.

وتأهل النادي الجزائري للدور الثاني إثر تغلبه على ضيفه نادي كاسامانس السنغالي بنتيجة 3-0 (الشوط الأول: 2-0)، سهرة أمس الأحد، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف. وكان ممثل الجزائر قد انهزم في لقاء الذهاب بهدف مقابل صفر (1-0).

من جهته، سينتظر ممثل الجزائر الثاني في المنافسة القارية، شباب بلوزداد، قرار الكونفدرالية الافريقية لمعرفة منافسه في الدور الثاني. وكان من المقرر أن يلاقي ”أبناء العقيبة”، الفائز من المقابلة المزدوجة التي جمعت جوليبا (مالي) ومونغومو (غينيا الاستوائية)، ولكن هذا الأخير لم يسجل حضوره لحساب مباراة الاياب. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح مونغومو بنتيجة 0-2.

ومعلوم أن حامل لقب بطولة الجزائر قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني للمنافسة القارية، إثر تغلبه على ضيفه بو رانجرز السيراليوني بنتيجة 3-0 (الشوط الأول:1-0)، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف. وكان ممثل الجزائر قد اكتفى بنتيجة التعادل (0-0) في مقابلة الذهاب. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريقا شبيبة الساورة واتحاد الجزائر، المعفيان من الدور التمهيدي الأول، كل من نادي سبورتيغ غاغنوا (كوت ديفوار) وآسكو دي كارا (الطوغو) على التوالي.وتأهل نادي سبورتيغ غاغنوا على حساب نادي ليسكر من ليبيريا (ذهاب 0-0، إياب 3-1)، بينما فاز آسكو دي كارا في المواجهة المزدوجة التي جمعته بنادي ميلو من غينيا (ذهاب 1-2، إياب 3-0). وستجرى مباريات الذهاب في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر، بينما برمج الاياب من 14 إلى 16 أكتوبر.