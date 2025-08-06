الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها هذا السبت

قرعة منافستي رابطة الأبطال وكأس "الكاف"

ستجرى عملية سحب قرعة الأدوار التمهيدية لمنافسات الأندية لـ”الكاف” يوم السبت 9 أوت ابتداء من الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت الجزائر)، في عاصمة تنزانيا، دار السلام، لأول مرة في تاريخه، حسب ما أعلنته أمس، الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وستحتضن استوديوهات “عزام ميديا”، الشريك الاستراتيجي لـ”الكاف” في المنطقة، فعاليات القرعة، في تكرار لتجربة ناجحة سابقة بتنظيم القرعات في استوديوهات تلفزيونية. وسيتم بثها مباشرة عبر قناة “الكاف” على موقع يوتيوب، وعبر شركاء “الكاف” التلفزيونيين، يضيف نفس المصدر. وستكون كرة القدم الجزائرية ممثلة في هاتين المنافستين القارتين بأربعة أندية ويتعلق الأمر بمولودية الجزائر وشبيبة القبائل في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا وشباب بلوزداد واتحاد الجزائر في كأس الكنفدرالية.

يمثل حدث يوم السبت الانطلاقة الرسمية لموسم واعد جديد من أبرز بطولات الأندية في القارة للموسم 2025- 2026: رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية الإفريقية. ستنطلق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر 2025، على أن تجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025.

سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية الإفريقية، يوم 21 نوفمبر 2025، فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.