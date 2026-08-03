الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها هذا الخميس

المولودية والساورة في الشامبينسليغ والاتحاد والشباب في " الكاف"

ينطلق طريق المنافسة على المجد القاري للأندية يوم الخميس 6 أوت 2026، بإجراء قرعتي الدور التمهيدي لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2026-2027، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بالعاصمة المصرية القاهرة. وتتعرف الأندية المشاركة من مختلف أنحاء القارة على منافسيها الأوائل في خطوة أولى نحو حجز مقاعدها في دور المجموعات لأبرز بطولتين قاريتين. وتبدأ المراسم بسحب قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة منتصف النهار بتوقيت الجزائر تليها قرعة رابطة أبطال إفريقيا في الساعة الواحدة بتوقيت الجزائر، حيث سيتم نقل الحادثين مباشرة عبر قناة “الكاف” ليتسنى للجماهير الإفريقية والعالمية متابعة ضربة البداية للموسم الجديد.

وفي إطار الجوائز المالية، يحصل بطل دوري الأبطال على 6 ملايين دولار أمريكي، بينما ينال بطل الكونفدرالية 4 ملايين دولار. ودعمًا من “الكاف” للأندية المشاركة لتعزيز التنافسية، ستحصل الأندية التي تودع المنافسة من الدور التمهيدي على منحة تضامنية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ.

وتأتي هذه القرعة امتدادًا لأدوار تمهيدية شهدت في السنوات الأخيرة مواجهات حافلة بالإثارة جمعت بين عمالقة الكرة القارية والأندية الطامحة لإثبات ذاتها، يُذكر أن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يدخل هذه النسخة حاملًا للقب رابطة أبطال إفريقيا، بينما يتواجد نادي اتحاد الجزائر كبطل لنسخة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي.

تشارك أربعة أندية جزائرية في المسابقات القارية للموسم الكروي الجديد، حيث يمثل الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا كل من نادي مولودية الجزائر ونادي شبيبة الساورة، متطلعين لبلوغ أدوار متقدمة والمنافسة على اللقب القاري الأغلى للأندية. وفي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يخوض ناديا اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد غمار البطولة بطموحات كبيرة للبصمة على حضور قوي وتكرار النجاحات القارية. وتطمح الأندية الأربعة لتجاوز العقبات الأولى ودخول دور المجموعات بثبات، من أجل تشريف الكرة الجزائرية وإعادة الألقاب القارية إلى الواجهة المحلية وسط منافسة شرسة من كبار أندية القارة الإفريقية.