الأندية الجزائرية تتعرّف على مُنافسيها الإفريقيين

تعرّفت الأندية الجزائرية المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، الجمعة، على مُنافسيها في الدورَين التمهيديَين الأوّل والثاني، نسخة 2021-2022.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القرعة، بِمقرّه الذي يقع في العاصمة المصرية القاهرة.

وتشكّل جدول المقابلات على النّحو التالي، مع تنظيم شطر الذهاب بِملاعب الفرق المذكورة أوّلا:

رابطة أبطال إفريقيا:

الدور التمهيدي الأوّل: تُجرى مقابلات الذهاب ما بين الـ 10 والـ 12 من سبتمبر المقبل، وتُقام مواجهات العودة ما بين الـ 17 والـ 19 من الشهر ذاته:

أكوا يونايتد النيجيري – شباب بلوزداد

نادي فورتوني الغامبي – وفاق سطيف

الدور التهميدي الثاني: تُجرى مقابلات الذهاب ما بين الـ 15 والـ 17 من أكتوبر المقبل، وتُقام مواجهات العودة ما بين الـ 22 والـ 24 من الشهر ذاته:

نادي تونغيث السنيغالي – أسيك ميموزا الإيفوار – الفائز منهما يُواجه شباب بلوزداد، في حال تأهّل مُمثّل الكرة الجزائرية.

نادي المدرسة العليا للإدارة والاقتصاد البنيني – نادي نواديبو الموريتاني – الفائز منهما يُواجه وفاق سطيف، في حال تأهّل مُمثّل الكرة الجزائرية.

كأس “الكاف”:

الدور التمهيدي الأوّل: إعفاء الناديَين الجزائريَين من هذه المحطّة، وهما شبيبة القبائل وشبيبة الساورة.

الدور التمهيدي الثاني: تُجرى مقابلات الذهاب ما بين الـ 15 والـ 17 من أكتوبر المقبل، وتُقام مواجهات العودة ما بين الـ 22 والـ 24 من الشهر ذاته:

الجيش الملكي المغربي – جواميس البنين – الفائز منهما في مواجهة شبيبة القبائل

الجمعية الرياضية لِسائقي مدينة كارا الطوغولية – كونكورد الموريتاني – الفائز منهما في مواجهة شبيبة الساورة