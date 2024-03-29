الأندية السعودية تدخل السباق لخطف بن ناصر من الميلان

أرسنال الإنجليزي يخطط لخطفه خلال الميركاتو الصيفي

قالت مصادر صحفية إن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب الميلان الإيطالي مرشح للعودة مجددا للدوري الإنجليزي وبالضبط إلى نادي أرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم صفوفه، حيث إنه يعتزم التخلي عن عدد من لاعبي وسط الميدان، تحسباً للموسم المقبل، ومن بينهم الإيطالي جورجينيو.

وأكد موقع “كالتشيو ميو” الفرنسي، أن النادي اللندني، يدرس فعلياً خيار التعاقد مع نجم ميلان، وذلك لتدارك الخطأ الذي ارتكبه قبل مواسم، عندما لم يمنح النجم الجزائري الفرصة كاملة بين عامي 2015 و2017، ليرحل “المحارب” إلى الدوري الإيطالي، ويبرز بشكل لافت مع إمبولي؛ ما أقنع ميلان بالتعاقد معه مقابل 17 مليون يورو في عام 2019.

وأشار الموقع إلى أن ميلان سيقبل عرض أرسنال، إن قاربت قيمته 50 مليون يورو، ذلك أن الفريق الإيطالي يملك بدوره خيارات بديلة في وسط الميدان، تُساعده على تعويض اللاعب الجزائري، بعد الصفقات التي قام بها في الميركاتو الماضي، حيث بات يملك الكثير من الخيارات في وسط الميدان، وأبرزها الفرنسي، ياسين عدلي، بعد أن شهدت أسهمه ارتفاعاً كبيراً في المباريات الماضية، عندما استغل غياب بن ناصر وشارك في الكثير من المواجهات القوية، وكذلك الهولندي تيجاني ريندرز، الذي يقدم مستويات رائعة، ويعتبر من مفاجآت هذا الموسم في الكالتشيو.

كذلك، خاض ميلان النصف الأول من الموسم الحالي في غياب اللاعب الجزائري، بعد الإصابة التي تعرّض لها في نهاية الموسم الماضي، ومنعته من المشاركة في عدد مهم من المباريات. وقد أكد الموقع أن فرقاً من الدوري السعودي تراقب اللاعب الجزائري، ومِن ثمَّ قد يحصل ميلان على عرض أفضل مالياً.

وفي سياق متصل دخلت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في منافسة مع نادي آرسنال للحصول على خدمات الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان.

وبحسب ما كشفه موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن الأندية السعودية، تزاحم آرسنال على صفقة بن ناصر، وأن ميلان منفتح على فكرة بيعه مقابل 50 مليون يورو خلال الصيف المقبل.

ولم يكشف الموقع عن هوية الأندية السعودية، الراغبة بالحصول على توقيع اللاعب الجزائري، ولكنه أشار إلى أن آرسنال متقدم في الصفقة. يشار إلى أن بن ناصر سبق وأن خاض تجربة مع آرسنال خلال الفترة من 2015 حتى 2017، ولكنه لم يحصل على دقائق لعب كافية ليغادر النادي الإنكليزي وينتقل للدوري الإيطالي من بوابة إمبولي قبل انضمامه لصفوفه ميلان. ويرتبط بن ناصر بعقد مع ميلان يمتد حتى عام 2027..