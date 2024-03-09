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رياضة

الأندية الـ 16 التي تأهّلت لِثُمن نهائي الكأس

الشروق الرياضي
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الأندية الـ 16 التي تأهّلت لِثُمن نهائي الكأس

أُسدل مساء السبت الستار على مشهد الدور الـ 16، من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وقبل تنظيم مقابلات الدور ثمن النّهائي في الـ 29 والـ 30 من مارس الحالي، تشكّلت أسماء الأندية الـ 16 المُتأهّلة وفقا لِما يلي:

القسم الأوّل: مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، وشباب قسنطينة، واتحاد خنشلة، واتحاد العاصمة، واتحاد بسكرة، ونجم بن عكنون، ومولودية وهران.

القسم الثاني: أولمبيك أقبو (ولاية بجاية)، واتحاد عنابة، وترجي مستغانم، ونصر حسين داي.

القسم الثالث (ما بين الجهات): شبيبة جيجل، وشبيبة عزازقة (ولاية تيزي وزو)، ورائد بوقاعة (ولاية سطيف)، ووداد تلمسان.

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