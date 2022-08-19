الأندية الفرنسية تتهافت على سليماني ونيس آخر المهتمين

وكيل أعماله يصّر على فسخ عقده مع سبورتنغ

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي عن مفاجأة جديدة في ملف الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي يبحث عن منفذ للهروب من جحيم النادي الأسود والأخضر قبل غلق سوق التحويلات الصيفية نهاية الشهر الجاري، عندما أكد دخوله دائرة اهتمامات نادي نيس الفرنسي.

وتواجد الهدّاف التاريخي لـ”الخضر” في الفترة الماضية على رادار نادي بريست وريمس الفرنسيين، وكان الفريق الأول الأكثر حرصا على ضم إسلام سليماني، وتحدث فعليا إلى وكيل أعمال اللاعب الجزائري وهو ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات فسخ عقد سليماني مع سبورتنغ لضم نجم ليستر سيتي السابق، قبل أن يدخل نيس السباق.

وقال الموقع الفرنسي في تقرير له إن إدارة نادي نيس حريصة على تدعيم الفريق بمهاجم جديد رغم توفر العديد من الخيارات حاليا، في صورة آندي ديلور وكاسبر دولبيرغ النجم الدنماركي (مصاب حاليا ومرشح للرحيل)، والفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، أمين غويري، ولهذا وضعت اسم إسلام سليماني ضمن خياراته المحتملة، وأرجع ذات المصدر اهتمام نيس بخدمات سليماني إلى المدير الرياضي للنادي، الإنجليزي يان مودي، الذي سبق له العمل مع كارديف سيتي وكريستال بالاس ويعرف إمكانات نجم “الخضر”، الذي لعب في “البريميرليغ” مع ليستر سيتي ونيوكاستل، جيّدا، كما يحظى سليماني بدعم الإنجليزي دايف برايسفورد، رجل ثقة ملاك النادي الفرنسي من مجموعة “إينيوس” والمدير الرياضي للشركة البريطانية الشهيرة.

إلى ذلك، أكد “فوت ميركاتو” أن الرجلين الإنجليزيين يدعمان خيار ضم مهاجم المنتخب الجزائري، لكن القرار الأخير يظل بيد المدير الفني، السويسري لوسيان فافر، الذي يُفضل من جهته ضم نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، الأورغوياني، إدينسون كافاني، ولو أن الأخير يسعى للعب في الدوري الإسباني بدل العودة إلى الدوري الفرنسي، وفي حال تجسد فكرة انضمام سليماني إلى نادي نيس الفرنسي، فإن ذلك سيقوده إلى تدعيم كتيبة اللاعبين الجزائريين، ويضم نيس حاليا خمسة لاعبين دوليين جزائريين، ويتعلق الأمر بكل من آندي ديلور ويوسف عطال وهشام بوداوي وبلال براهيمي والحارس تيدي بولهندي.