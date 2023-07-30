“الأندية ممنوعة من تغيير قوائمها في النهائيات”

كأس الملك سلمان للأندية العربية

أكد مدير منافسة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم (2023)، معيض الشهري عن عدم قدرة الأندية المشاركة في البطولة تغيير قوائمها، خلال الأدوار النهائية من المنافسة. وأكد الشهري في تصريحات نقلتها صحيفة “عكاظ الرياضية”، يوم الأحد، أن الفرق المشاركة لا يحق لها تغيير أسماء اللاعبين في الأدوار النهائية.

وأوضح مدير المنافسة العربية، أن قوائم الأندية الرسمية تم اعتمادها يوم الثلاثاء الماضي قبل انطلاق البطولة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن الطائف، وأبها، والباحة حتى السبت 12 أوت القادم.

هذا القرار يمنع الأندية العربية المشاركة في المنافسة، من تسجيل أي صفقة جديدة، قد تبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتأتي مواعيد مباريات الأدوار النهائية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال يومي السبت 5 والأحد 6 من أوت القادم.

وتقام مباريات دور ربع النهائي على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها. وستخوض الفرق العربية مباريات دور نصف النهائي الأربعاء 9 من شهر أوت المقبل، على أن يكون موعد النهائي السبت 12 من الشهر ذاته.

وانطلقت المنافسة العربية للأندية يوم الخميس الماضي وستستمر حتى 12 أوت الداخل، وتقام منافساتها في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقا. وسيتحصل الفريق المتوج بكأس الملك سلمان للأندية العربية لهذا الموسم على جائزة مالية تقدر بمبلغ 6 ملايين دولار، وفق ما كشف عنه الاتحاد العربي لكرة القدم.