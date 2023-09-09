-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الأنسولين
باقي بوخالفة
2023/09/09
39
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
العلاقات الجزائرية – التركية.. زخم سياسي واقتصادي كبير
جيجل.. الجنة الخضراء التي يجب حمايتها من “الرماد”
الجامعات لإعطاء نفس جديد للرياضة النخبوية في الجزائر
“حقيبتي”.. هبّة تضامنية من مؤسسات رسميّة ومُحسنين
عطاف في زيارة عمل إلى المجر
الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 10 ولايات
2023/09/08
الجزائر تفتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب
2023/09/09
تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 10 ولايات
2023/09/09
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 9 ولايات
2023/09/07
بيان هام من وزارة التعليم العالي لحاملي بكالوريا 2023
2023/09/07
الرأي
المزيد
“الخضر” في حاجة إلى مؤازرة وحماية
ياسين معلومي
2023/09/09
أسباب فتنة آخر العمر
سلطان بركاني
2023/09/09
قمة العشرين: هذا يحفر لهذا!
محمد سليم قلالة
2023/09/09
من “نحن والتراث” إلى “مذبحة التراث”.. أين هو الفكر العربي المعاصر؟
2023/09/09
وزارة بلا وزير!
عبد الناصر بن عيسى
2023/09/08