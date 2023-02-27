الأنصار ساعدوا اللاعبين على تجاوز منافسهم المباشر على الصدارة

"العاصميون" يفوزون على مارومو الجنوب إفريقي بثنائية.. بن شيخة:

فاز ممثل الكرة الجزائرية فريق اتحاد الجزائر على ضيفه مارومو غالانتس الجنوب افريقي، بنتيجة (2-0) ، سهرة الأحد بملعب 5 جويلية بالعاصمة، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى، لمنافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف).

وبالرغم من سيطرتهم على مجريات اللعب، لم يتمكن أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة، من الوصول إلى شباك المنافس إلى غاية الدقيقة 39، عن طريق عبد الرحمن مزيان، بتسديدة رائعة خارج منطقة العمليات، محررا الجميع.وفي المرحلة الثانية سعت عناصر تشكيلة “البهجة” إلى ترسيم فوزها من خلال البحث عن الهدف الثاني، إلا أنهم عجزوا عن ذلك حتى اللحظات الأخيرة، عندما تلقى القائد والمدافع، زين الدين بلعيد، كرة من مخالفة غير مباشرة والتي وضعها برأسية في الشباك في الدقيقة (89) ، لتنتهي المباراة بفوز مهم للاتحاد، وهو ما يسمح له باعتلاء صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، متبوعا بمارومو غالانتس في الصف الثاني بـست نقاط.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، فاز نادي سان إيلوا لوبوبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية، على ضيفه الأخضر الليبي بنتيجة (1-0) من توقيع اللاعب إيمانويل بولا لوبوتا، عن نفس الجولة.

وبهذا، يحتل نادي لوبولو المركز الثالث بثلاث نقاط، أما الأخضر الليبي فيتذيل الترتيب بنقطة وحيدة. وخلال الجولة الرابعة، المقررة يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل، يحل اتحاد الجزائر ضيفا على مارومو غالانتس بمدينة بولوكوان (جنوب افريقيا)، بينما يستقبل نادي الأخضر، ضيفه فريق سان إيلوا لوبوبو بمدينة بنغازي الليبية.و يتأهل الأولان عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وقال بن شيخة، في ندوة صحفية بعد المباراة: “استحققنا الفوز اليوم أمام فريق قوي، ويلعب بأسلوب منظم.. لقد تحلى لاعبونا بروح قتالية عالية، ونجحوا في تطبيق طريقة لعبهم المعتادة ضد متصدر المجموعة”. وأضاف: “لقد كنا مطالبين بتحقيق الفوز اليوم، لتفادي الدخول في متاهة الحسابات المعقدة.. صحيح أن الخصم صعب مأموريتنا كثيرا بالتكتل في الخلف، واعتماده على الهجمات المرتدة، لكننا نجحنا في التقدم بهدف قبل نهاية الشوط الأول”. وواصل: “في الشوط الثاني لعبنا بنفس العزيمة والإصرار، وحاولنا إضافة أهداف أخرى حتى نتفادى أي سيناريوهات.. والنهاية كانت بأفضل طريقة ممكنة”. وختم: “نشكر أنصارنا كثيرا على دعمهم منقطع النظير.. لقد كانوا نقطة قوة الفريق، وساعدوا اللاعبين على تجاوز عقبة منافسهم المباشر على الصدارة”.