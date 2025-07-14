الأنصار يرفضون بوداح و”موبيليس” تعقد اجتماعا للوقوف على سيرورة الاستقدامات

آخريب مطلوب في البرتغال وبن داود وعمريش ومعمري محلّ اهتمام التونسيين

قالت مصادر “الشروق”، إن شوقي بوخزّاني، الرّئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، المالكة لغالبية أسهم الفريق، طلب عقد اجتماع طارئ مع الإدارة بحر الأسبوع الحالي، بحضور المناجير كريم دودان للوقوف على حيثيات الاستقدامات الخاصة بـ “الميركاتو” الصيفي الحالي، خصوصًا عقب ضياع صفقة الثنائي جابر كعسيس وإيهاب عبد النور بلحوسيني في الأيام الأخيرة والذي ولّد غضبا كبيرا وسط الأنصار، حيث يريد المسؤول الأوّل على شركة متعامل الهاتف النقّال الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون التعاقد مع اللاّعبين الذين وضعهم المدرّب جوزيف زينباور ضمن قائمة المستقدمين في الفترة الحالية.

ولم يهضم أنصار النادي، عبر مختلف صفحات الفريق على “الفايسبوك”، طريقة المفاوضات مع اللاّعبين المستهدفين حاليا، حيث امتعض محبّو الشبيبة البطء الذي يسود العملية في الفترة الأخيرة، والذي جعل نواد من الرّابطة المحترفة الأولى تدخل السباق وتظفر بكل الصفقات التي كانت مستهدفة من قبل التقني الألماني، علمًا أن زينباور الذي سافر إلى اليونان نهاية الشهر الفارط، كان على تواصل دائم مع دودان، وغضب كثيرا لفشله في إقناع بعض العناصر في الدفاع عن ألوان “الكناري” مستقبلاً.

يحدث هذا في الوقت الذي يرفضُ أنصار الشبيبة تعاقد الإدارة مع المهاجم المغترب عبد الرحمان بوداح، خصوصا وأن الأخير سيكلّف خزينة النادي ما قيمته 9 ملايير سنتيم سنويا، تمنح للاعب غير معروف ينشط في نادي “هاماربي” الذي المنتمي إلى البطولة السويدية ويمتلك إحصائيات سلبية على طول الخط مع ناديه.

وفي سياق آخر، تتهاطل العروض على عدد من لاعبي الفريق وبالخصوص الذين قرّرت الإدارة الاستغناء عنهم في صورة بن داود ومعمري الذين صارا مطلوبين في البطولتين التونسية واللّيبية، إضافة إلى عمريش الذي يملك عرضا من مولودية وهران، شأنه في ذلك شأن زميلهم عبد الحميد دريس، وكذا لحلو آخريب الذي صار مطلوبا من أحد النوادي البرتغالية الذي يريد الظفر بخدماته في الفترة الحالية وسيرسل طلبا رسميا إلى الإدارة للتفاوض بخصوص تحويله، علما أنّ زينباور كان قد أشاد بالمستويات التي قدّمها اللاّعب في الموسم الفارط، علما أنّ المهاجم الروسي إينياتيف يتّجه نحو مغادرة الغريق إلى مسقط رأسه.