الأنفلونزا الموسمية ترعب الجزائريين لتزامنها مع موجة رابعة محتملة لكورونا

أطباء يؤكدون أن لقاح "الفيروسين" هو الحل

تثير التقلبات المناخية هذه الأيام، وخاصة في ظل انخفاض وارتفاع درجات الحرارة، مخاوف الكثير من الجزائريين، خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، حيث مع اقتراب الخريف، تنتشر الإصابات بالأنفلونزا الموسمية، وقد يشكل اللقاح ضد فيروس كورونا وأعراض هذا الوباء هاجسا لدى البعض، حيث يمكن لمن كانوا يتلقون اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية، أن يتفادوه خوفا من أي طارئ صحي.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”، البروفسور مصطفى خياطي، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية ضروري في هذه المرحلة، ولا خوف أن يكون في نفس اليوم مع لقاح فيروس كورونا، حيث باللقاح الأول يمكن لأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين تفادي الكثير من المشاكل الصحية.

وأكد خياطي أن أعراض الأنفلونزا الموسمية قد تختلط وتتداخل في ظاهرها مع أعراض كورونا مما يصعب التشخيص، وقد يلجأ بعض المصابين بالأنفلونزا إلى أدوية خاصة بوباء كورونا اعتقادا منهم أنهم أصيبوا بهذه الأخيرة، حيث سيلان الأنف والعطس والشعور بالحمى تتشابه مع “كوفيد19”.

وعليه، نصح البروفسور مصطفى خياطي بتلقي تلقيح الأنفلونزا الموسمية، وحتى للذين خضعوا إلى تلقيح كورونا، حيث لا يوجد حسبه أي خطر، وإن الخطورة تتمثل في العزوف عن اللقاحات الخاصة بالفيروسات.

وحذر مصطفى خياطي بعض الذين قد يتعرضون للأنفلونزا الموسمية ويلجؤون إلى برتوكول علاجي خاص بكورونا دون الخضوع للتحاليل طبية قد تشخص لهم المرض، مشيرا إلى أن موعد لقاح الأنفلونزا سيكون مع بداية شهر أكتوبر القادم وكان من الممكن أن يكون في شهر سبتمبر خاصة ان الإصابات بها بدأت تصيب بعض الأشخاص، وذلك نظرا لحالة الجو والرطوبة.

وأكد الدكتور فارس سوالمية، المختص في الطب الوقائي وعلم الأوبئة بمستشفى عين آزال بولاية سطيف، أن الأشخاص الذين يصابون بالأنفلونزا الموسمية معرضون للإصابة بكورونا كثيرا، محذرا من عودة انتشار الوباء، خاصة ونحن سندخل بعد أيام فصل الأنفلونزا الموسمية حيث تنتشر حركية الفيروسات.

وقال الدكتور سوالمية في تصريح لإذاعة سطيف، قد تكون الفترة القادمة حقلا خصبا لانتشار عدوى الإنفلونزا الموسمية التي تؤثر بشكل مباشر على كوفيد 19، وبالتالي التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية وكورونا بلقاحين منفصلين ضروري، بحيث ثبت علميا أنه بإمكان الشخص أخذ اللقاحين معا في اليوم نفسه، كما يمكن أن تنتظر لمدة أسبوعين لكن التلقيح ضروري.