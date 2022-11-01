الأنفلونزا الموسمية “تنتعش” في غياب كورونا!

رغم ارتفاع درجة الحرارة.. إصابات واسعة في أوساط الجزائريين

رغم ارتفاع درجات الحرارة، خلال أكتوبر ومع بداية شهر نوفمبر، إلاّ أنّ الأنفلونزا الموسمية تمكّنت من الانتشار عند بعض الجزائريين، الذين لا يزال بعضهم يتخوف من كورونا الفيروس الذي قتل قرابة 7 آلاف شخص، ولكن يؤكد الأطباء المختصون، أنها لا ترقى إلى الفيروسات الخطيرة، رغم بعض الأعراض المختلفة عن سنوات ماضية.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي “فورام”، إن الأنفلونزا الموسمية انتعشت في ظل غياب فيروسات أخرى، وتلاشي “كوفيد 19″، مما فتح لها مجال الانتشار رغم ارتفاع درجة الحرارة.

وأكّد خياطي، أن هذه الأنفلونزا ليست خطيرة، رغم أنّها حملت بعض الأعراض كألم المفاصل والحمى، والصداع، دون سيلان الأنف في الغالب، والشعور بالتعب، حيث أن الفيروسات الأخرى لم تزاحمها في هذه الفترة.

وطمأن البروفيسور مصطفى خياطي، الجزائريين، بأنّ ارتفاع درجة الحرارة وامتدادها إلى فصل الخريف يسمح بكبح موجة الأنفلونزا الموسمية غير المتوقعة في هذه المرحلة، كما أنّ فيروس “كوفيد19″، لا وجود له فقد تلاشى تماما.

ودعا خياطي، المصابين بالأمراض المزمنة، ونقص المناعة إلى الإسراع في تلقي تلقيح الأنفلونزا الموسمية المتوفر حاليا في الصيدليات، وذلك لتفادي تعقيدات صحية أخرى، وحالة التعب الشديد، والعجز الكلي أحيانا عن الحركة بسبب فقدان المناعة.

ومن جهته، قال الدكتور بقّاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء، إنّ حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية المتصادفة مع ارتفاع في درجة الحرارة، لديها أعراض مختلفة قليلا، حيث هناك حالات شعور بالتعب الشديد، وألم في العضلات، والمفاصل، وقد يعود سبب ذلك حسبه، إلى الإصابة بكورونا وانتشارها وسط الجزائريين خلال تقريبا 3 سنوات، ولكن فيروس” كوفيد 19″ الذي يتلاشى تدريجيا ترك مساحة واسعة للأنفلونزا الموسمية.

وأوضح بقّاط، أن الطبيعة تعرف دائما وجود ولو فيروس واحد، قد يجد مناخا للانتعاش وحده، من دون وجود فيروسات أخرى تزاحمه، إلاّ أنّ الأنفلونزا المنتشرة حاليا، حسبه، ليست خطيرة وهي مجرد أعراض بسيطة ورغم تسبّبها في الألم، لكنها عابرة.

ويرى الدكتور بقّاط بركاني، أنّ استمرار موجة الحر لشهور الخريف، قد لا يسمح بتواجد موجات للفيروسات بما فيها الأنفلونزا الموسمية التي لا تصل إلى حد موجة من الإصابات وسط الجزائريين.