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الجزائر

الأنفلونزا الموسمية.. وزارة الصحة تصدر بيانا تذكيريا

الشروق أونلاين
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الأنفلونزا الموسمية.. وزارة الصحة تصدر بيانا تذكيريا

نشرت وزارة الصحة، الثلاثاء، بيانا خاصا للتذكير بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية من الأنفلونزا الموسمية.

واعتبرت الوزارة أن الأنفلونزا الموسمية من الأمراض الشائعة التي قد تصيب العديد من الأشخاص وتختلف شدتها من شخص لآخر.

حيث تعدّ الفئة الأكثر عرضة للإصابة بها الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، مما قد يسبب لهم مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. لذا يعتبر التلقيح الطريقة الأكثر فعالية ونجاعة لحماية الأشخاص. تؤكد الوزارة.

وحفاظا على صحة المواطنين ضد الأنفلونزا الموسمية، أوصت وزارة الصحة بشدة على التلقيح وهذا بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الصحية، وهم:

– الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر

– الكبار والأطفال المصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب، أمراض الرئة المزمنة، داء السكري والسمنة، مرض كلوي، فقر الدم وكذا النساء الحوامل ومهنني الصحة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تجديد التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية كل سنة، سيما المعرضين لخطر المضاعفات الصحية، لأن فيروس الأنفلونزا يخضع لتغيرات مع كل موسم.

وأشارت الوزارة إلى أن لقاح الأنفلونزا متوفر في مراكز التلقيح المعتادة في المؤسسات الصحية العمومية، حيث يقدم بشكل مجاني وفي الصيدليات، على أن يتم تعويضه من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

كما يتعين على الجميع الإمتثال لإجراءات الوقاية المعروفة كغسل اليدين بالماء و الصابون، الفرك بالهلام الكحولي، الحد من ملامسة المرضى، ارتداء القناع الواقي، التباعد الجسدي، وغيرها. يضيف البيان.

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