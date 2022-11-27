الأنفلونزا الموسميّة الحادّة تستفحل وسط الأطفال

أولياء قلقون وأطباء يطمئنون

يتخوّف أغلب الأولياء هذه الأيام، من إصابة أبنائهم بأعراض أنفلونزا حادة، تميّزها الحمى الشديدة المتواصلة والسعال الليلي المتكرر، رغم استعمال العلاج وطمأنة الأطباء بأن الأعراض تعود لأنفلونزا حادة لا تدعو للقلق.

وتستقبل مصالح طب الأطفال بالمستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية، في هذه الفترة، الكثير من الأطفال المصابين بأعراض متشابهة، منها القيء والحمى المرتفعة، والإسهال حاد، والسعال المتواصل ليلا الذي لا يخف حتى باستعمال المشروب المعالج. وجميع هذه الأعراض تستمر غالبا إلى أكثر من 10 أيام رغم أخذ الطفل المريض مختلف العلاجات الموصوفة من قبل الأطباء.

وفي هذا الموضوع، يؤكد الطبيب عبد الرحمان توايمية، أن الجزائر تسجل خلال هذه الأيام، موجة أنفلونزا قوية جدا، وتكون أعراضها أكثر حدة على فئة الطفولة الهشة، مقارنة بالأشخاص البالغين.

وذكر المختص، بأنّ كثيرا من الأولياء تشابهت شكواهم مؤخرا، بعد إصابة أولادهم بأنفلونزا موسمية حادة، فيما يؤكد آخرون تجدّد إصابة أبنائهم بنفس الأعراض بعد شفائهم منها منذ مدّة قريبة.

ويقول توايمية: “بالفعل هي موجة أنفلونزا حادّة، تتميز بظهور حمّى مرتفعة تدوم عدة أيام، مع سعال حاد جدّا، وقد تترافق مع إسهال وقيء لدى بعض الأطفال”.

وطمأن المتحدث، الأولياء، داعيا إيّاهم لتجنب كل ما قد يتسبب في إصابة أطفالهم بالأنفلونزا الموسمية، ومن النصائح التي يوجّهها المختصون للأولياء في هذا السّياق عدم تغيير ملابسهم المدرسية بمجرد دخولهم المنزل، وتحذيرهم من نزع المعاطف والقمصان الصوفية في الشارع، تجنب المياه الباردة والمثلجات شتاء، تجفيف الشعر مباشرة بعد الاستحمام، الحرص على عدم فتح النوافذ مباشرة بعد النهوض من النوم صباحا، والأهمّ عدم تشغيل مكيفات السيارات أثناء نقل الأطفال لمدارسهم وإعطاؤهم وجبات صحّية غنية بالفيتامين “سي”، وتحذيرهم من الاختلاط بتلاميذ مصابين بالأنفلونزا.