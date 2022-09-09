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رياضة
قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي

الأهلي السعودي يتعاقد رسميا مع رياض بودبوز

ع. ع
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الأهلي السعودي يتعاقد رسميا مع رياض بودبوز

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب الجزائري رياض بودبوز قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية. ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” صورًا من ضم اللاعب الجزائري بودبوز صاحب الـ32 عامًا بحضور وليد معاذ رئيس النادي الأهلي. وسبق للاعب الجزائري اللعب في صفوف أندية ”سوشو الفرنسي، باستيا الفرنسي، مونبيليه الفرنسي، ريال بيتيس الإسباني، سانت إيتيان الفرنسي”

وقبل ضم بودبوز، أعلن الأهلي السعودي أيضًا ضم المدافع الأنغولي باستوس لتدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول في دوري يلو بالموسم الحالي. وتسعى إدارة وليد معاذ لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جيدة، بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي. وسبق لـ المدافع الأنغولي صاحب الـ 30 عامًا اللعب في صفوف أندية ” بترو أتلتيكو الأنجولي، روستوف الروسي، لاتسيو الإيطالي، العين السعودي.

ويملك الفريق الكروي الأول بـ الأهلي 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من بطولة دوري يلو بتعادله مع القصيم وخسارته أمام الأخدود وفوزه على نادي الخلود في الجولة الثالثة.

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