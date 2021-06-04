الأهلي السعودي يصرف النظر عن بلعمري ويفاوض بن عطية

البطولة القطرية قد تكون وجهته

حول نادي الأهلي السعودي أنظاره نحو الدولي المغربي مهدي بن عطية، لاعب الدحيل القطري، بعد فشل مفاوضاته مع مدافع المنتخب الوطني ونادي ليون الفرنسي، جمال بلعمري، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية سعودية.

وأوضحت صحيفة “المواطن” السعودية أن الأهلي لم يخف رغبته في التعاقد مع المدافع المغربي، مهدي بن عطية، لاعب نادي الدحيل، بعد أن أعلن رحيله عن الفريق القطري، بعد نهاية موسم 2020/2021. وهذا، بعد فشل المفاوضات مع المدافع الجزائري، جمال بلعمري، لاعب ليون الفرنسي، ومع المدافع العراقي، سعد ناطق، لاعب فريق الشرطة العراقي.

وكانت تقارير إعلامية قطرية قد أشارت إلى اهتمام نادي قطر بضم بلعمري، خلال فترة التحويلات الصيفية. مع العلم، أن هذا النادي يضم في صفوفه الدولي الجزائري الآخر، يوسف بلايلي، ويمكن جدا التحاق بلعمري بالدوري القطري، الموسم القادم، لاسيما بعد تصريحات مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، في ندوته الصحفية الأخيرة، حين أشار إلى ضرورة إيجاد بلعمري لفريق يضمن له المشاركة بانتظام، على عكس ما هو عليه الموسم الحالي في ليون الفرنسي، من أجل الحفاظ على مكانته الأساسية في “الخضر”، حيث قال في هذا السياق: “بلعمري عاش أوقاتا صعبة مع ليون، كان يمتلك طموحات كبيرة، ولكنه لم يلعب كثيرا طيلة الموسم، مما يجعل الميركاتو الصيفي مهما جدا بالنسبة إليه، من أجل تغيير الأجواء.. آمل أن يحسم اللاعب أموره بأسرع وقت ممكن، لكي نسترجع المدافع الذي لم يكن أي مهاجم قادرا على تجاوزه، خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة”.

وتزامنت تصريحات بلماضي بتألق ثنائي محور الدفاع الجديد، عبد القادر بدران، مدافع الترجي التونسي، وأحمد توبة، لاعب فالفيك الهولندي، في المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني، أمام موريتانيا، حيث بات هذا الثنائي يشكل خطرا كبيرا على بلعمري، مع تواجد مهدي تاهرات وعيسى ماندي.

وكان بلعمري قد قرر إنهاء علاقته بشكل نهائي، مع ناديه الفرنسي ليون، الذي انتقل إليه بعد تجربته الاحترافية في صفوف الشباب السعودي.