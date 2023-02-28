الأهلي السعودي يفتقد بودبوز بسبب الإصابة

سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي

يخيم الغموض على مشاركة اللاعب رياض بودبوز صانع ألعاب الأهلي في مباراة فريقه يوم الأربعاء أمام جدة، ضمن الجولة الـ23 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما تشير كل التوقعات إلى غياب اللاعب عن المباراة المقررة اليوم الأربعاء. وكان الأهلي قد أعلن إصابة للدولي الجزائري رياض بودبوز بكدمة قوية في قدمه اليسرى من دون الكشف عن مدة علاجه وعودته إلى التدريبات الجماعية.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سلامته من الإصابة بأي شروخ أو كسر في عظام القدم، موضحة أن الإصابة مجرد كدمة قوية. وأشار النادي إلى أن بودبوز سيخضع إلى برنامج علاجي، وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، بإشراف الجهاز الطبي في النادي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وانضم بودبوز لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاماً إلى صفوف الأهلي، في سبتمبر 2022، ونجح في فرض اسمه أساسياً في تشكيلة الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، كما وضع بصمته التهديفية بتسجيله هدفين في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الثاني برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن الحزم المتصدر بعد مرور 22 جولة من دوري يلو. ويعد رياض بودبوز أبرز لاعبي الأهلي هذا الموسم، وله دور فعال في جميع انتصارات الفريق حتى الآن، بتمريراته الحاسمة التي تنتهي إلى أهداف.