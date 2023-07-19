الأهلي السعودي يُوافق على دفع مبلغ 35 مليون أورو نظير انتداب محرز

قبلت إدارة نادي الأهلي السعودي شرط نظيرتها لِفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بِخصوص تحويل النّجم الجزائري رياض محرز.

ووافق مسؤولو الأهلي على دفع مبلغ 35 مليون أورو للاستفادة من خدمات الجناح محرز، كما اشترطته إدارة الفريق الإنجليزي. إستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مساء الأربعاء.

وكانت إدارة نادي الأهلي السعودي قد تقدّمت في تاريخ سابق، بِعرض قيمته 18 مليون أورو، لكن مسؤولي بطل إنجلترا وأوروبا رفضوه بِلباقة، وطالبوا بِرفع القيمة المالية.

ووفقا للمصدر، فإن محرز غاب، الأربعاء، عن أوّل حصّة تدريبية لِفريق “الأزرق السّماوي”، كما لن يحضر وقائع المعسكر الإعدادي بِاليابان وكوريا الجنوبية. ويُفترض أن يخضع للفحص الطبي “الرّوتيني” بِعيادة نادي الأهلي السعودي هذا الخميس.

أمّا الخبير الإيطالي في سوق انتقالات اللاعبين فابريتسيو رومانو، وفي تغريدة له عبر منصّة “تويتر” في ساعة متأخّرة من سهرة الأربعاء. فقال إن محرز سيُمضي عقدا يدوم 4 مواسم، وتوقّع إبرام الصفقة في فترة لا تتجاوز الأحد المُقبل.

وكان رياض محرز (32 سنة) قد انضمّ إلى فريق مانشستر سيتي في صيف 2018 بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023، ثم أضاف له عامَين آخرَين.

وبِخصوص فريق الأهلي، فقد عاد مُؤخّرا إلى بطولة القسم الأوّل السعودي، ويضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري السّابق ومتوسّط الميدان الهجومي رياض بودبوز (33 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

وانتهج مسؤولو الكرة السعودية في الآونة الأخيرة سياسة جديدة بِخصوص القطاع، تُبنى في إحدى زواياها على ركن جلب نجوم الكرة (رونالدو، بن زيمة…) إلى البلد الخليجي، لِتقوية البطولة السعودية ومنحها بعدا عالميا.