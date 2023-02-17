الأهلي المصري: أول استدعاء للجزائري قندوسي

استدعي الدولي الجزائري والوافد الجديد في صفوف الأهلي المصري، احمد قندسي، لأول مرة مع ناديه لخوض لقاء الهلال السوداني السبت، لحساب الجولة الثانية (المجموعة الثانية) لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وستكون أول خرجة للنادي المصري في المنافسة القارية بعد تأجيل الجولة الأولى إلى الرابع من شهر مارس المقبل، عقب مشاركته في كأس العالم للأندية أين حقق المرتبة الرابعة.

وتعاقد نادي الأهلي مع أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف لمدة أربع سنوات ونصف، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل 1 مليون دولار سيتم دفعه على شطرين. وكان ”الوفاق” قد رفض بيع قندوسي للزمالك المصري الذي عرض مبلغ 850.000 دولار. وشارك قندوسي مع المنتخب الوطني المحلي في بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين (شان-2022)، التي جرت في الجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري والتي شهدت تتويج السنغال.

وكان الأهلي المصري قد سمح لقندوسي بمواصلة مغامرته مع المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين.

يذكر أن قندوسي غادر البطولة الوطنية وهو متصدر قائمة الهدافين بـ 8 أهداف.