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رياضة
استأنف تدريباته مساء السبت تحضيرا لـ"السوبر" الإفريقي

الأهلي المصري الثلاثاء  بالسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة

ع. ع
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الأهلي المصري الثلاثاء  بالسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة

استقر السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على سفر بعثة الفريق الأول إلى السعودية، صباح الثلاثاء، عقب خوض التدريبات الصباحية ويتوجه بعدها في رحلة مباشرة إلى مدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة.

ويواجه الفريق الأول بنادي الأهلي فريق اتحاد العاصمة في مباراة “السوبر” الإفريقي والمحدّد لها في الثامنة من مساء يوم الجمعة القادم.

ويخوض الفريق الأول مرانه هناك يومي الأربعاء والخميس المقبلين، قبل أن تعود البعثة بعد المباراة مباشرة إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وخاض الفريق الأول مواجهة ودية الأحد أمام طلائع الجيش وفرض كولر السرية عليها، لتطبيق طريقة اللعب التي يخوض بها مباراة اتحاد العاصمة.

وشارك لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية كما انضم كل من رأفت خليل وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا بعد الموافقة على مغادرتهم معسكر المنتخب الأولمبي، بينما لا تزال المحاولات قائمة لعودة بيرسي تاو وأليو ديانغ وعلي معلول من معسكرات منتخبات بلادهم، وعدم الانتظار للمواجهة الثانية الودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء السبت، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة ببطولة “السوبر” الإفريقي.

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