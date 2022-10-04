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رياضة
حفيظ بلايلي والد الدولي الجزائري يكشف

الأهلي المصري طلب ضم يوسف قبل انتقاله لبريست الفرنسي..

ع. ع
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الأهلي المصري طلب ضم يوسف قبل انتقاله لبريست الفرنسي..

كشف حفيظ بلايلي، والد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مستقبل اللاعب وحقيقة تلقيه عروضا من الأهلي والزمالك، أو من أندية الدوريات الأخرى، بعد فسخ تعاقده مع نادي بريست الفرنسي.

وقال حفيظ في تصريحات خصّ بها موقع “القاهرة 24”: “بلايلي لم يتلق أي عرض من الأهلي والزمالك حتى الآن، ولا توجد أي مشكلة في انضمام يوسف لأحد القطبين، حال التقدم بعرض جيد”، وعن العروض التي يمتلكها يوسف بلايلي في الوقت الحالي، قال حفيظ: “لم تصل عروضا من أي دوري، ولم يحدث اتصال من أي نادٍ حتى الآن”.

وواصل: “الأهلي قدم عرضا لضم يوسف عقب انتهاء البطولة العربية بعد رحيله عن قطر القطري وقبل انتقاله لبريست الفرنسي، المفاوضات كانت غير جدية، وأيضًا لم يحدث اتفاق على المقابل المالي”.

وكانت عديد المصادر الصحفية قد أكدت، أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بعرض لضم يوسف بلايلي بعدما فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري بالتراضي، حسبما علم من مصدر مُقرب من اللاعب، حيث قال حينها في تصريحات خاصة: “رسميا الأهلي المصري يريد يوسف بلايلي، لكن لنا رأي آخر وهدف يوسف حاليًا التوقيع لناد أوروبي، خاصة أنه تلقى 7 عروض”.

وكانت الشروق قد أكدت في عدد سابق أن عديد الأندية، في الجزائر وخارجها، تريد خدمات الدولي الجزائري على غرار شباب بلوزداد، وهو العرض الذي قد يسمح له المشاركة في كأس أفريقيا للاعبين المحليين، إضافة إلى عروض أخرى من الترجي التونسي، الرجاء البيضاوي، وكذا قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي.

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