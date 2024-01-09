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رياضة

الأهلي المصري مهتم بضم مسلم أناتوف

عمر سلامي
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الأهلي المصري مهتم بضم مسلم أناتوف
أرشيف
مسلم أناتوف

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم مولودية الجزائر، مسلم أناتوف، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت التقارير أن لجنة اكتشاف المواهب في الأهلي بقيادة هاني رمزي، رشحت عددا من اللاعبين في مركز الهجوم لعرضهم على المدير الفني مارسيل كولر، وفي مقدمتهم الجزائري مسلم أناتوف.

وحسب موقع “كووورة” فإنه من المقرر أن يحسم قرار المدرب كولر إلى جانب مسؤولي النادي وعلى رأسهم محمود الخطيب، موقفهم بخصوص المهاجم أناتوف سواء بالتحرك لضمه أو تأجيل الأمر للموسم المقبل.

ومن جهته علّق رئيس مولودية الجزائر في تصريحات لـ”كووورة”، على أنباء اهتمام الأهلي باللاعب أناتوف، حيث قال: “أناتوف مستقبل الفريق، ولا يمكن التفريط فيه، فقد تألق مع منتخب الجزائر للناشئين، وسيتم تصعيده للفريق الأول في الفترة المقبلة”.

وتابع: “لا نفكر في بيع مسلم أناتوف،ربما إذا وصلنا عرض بقيمة 15 مليون دولار قد نفكر في الأمر.. “.

وأكد رئيس المولودية حاج رجم في الأخير أن أناتوف تلقى عروضا من أندية أوروبية.

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