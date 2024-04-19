الأهلي المصري يبدأ المفاوضات لضم زين الدين بلعيد

تبلغ قيمته السوقية ما يقارب 1.5 مليون يورو

أكدت مصادر صحفية إن النادي الأهلي المصري يتفاوض مع قلب الدفاع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد من فريق اتحاد العاصمة، تمهيدًا للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت نفس التقارير أن زين الدين بلعيد أصبح الخيار رقم “1” لتدعيم خط دفاع النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تسير المفاوضات الجارية حاليًا بشكل جيد بين النادي القاهري ونظيره الجزائري، وتشير الأخبار إلى أنّ اللاعب سيرتدي قميص الأهلي مع بداية الموسم المقبل.

ويمتلك زين الدين بلعيد ذكريات جميلة مع الأهلي، حيث سجّل النجم الجزائري هدف انتصار اتحاد العاصمة على “المارد الأحمر” في كأس السوبر الأفريقي 2023، وجلب الكأس إلى خزائن الفريق بعدما سجّل هدفًا حاسمًا وقاده للفوز (1-0).

وتبلغ قيمة زين الدين بلعيد السوقية حاليًا قرابة 1.5 مليون يورو، وقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الماضية، حيث يحتل صدارة أغلى اللاعبين في فريق اتحاد العاصمة، والترتيب الثالث عمومًا في الدوري الجزائري لكرة القدم.

ويأمل مسؤولو النادي الأهلي في حسم صفقة بلعيد الذي يرونه مناسبًا لحل المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، وكان آخرها في الخسارة بديربي القاهرة أمام الغريم التقليدي الزمالك (1-2) في الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز.

وذكرت وسائل إعلام أن بلعيد نفسه أبدى موافقة نهائية على حمل ألوان الأهلي المصري بدايةً من الموسم المقبل، لكن تركيزه حاليًا مُنصّب على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن مع فريق اتحاد العاصمة.

ويلعب اتحاد العاصمة مواجهةً قويةً أمام نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، سعيًا منه للاحتفاظ بلقبه الذي أحرزه العام الماضي بقيادة بلعيد.