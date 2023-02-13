الأهلي المصري يجهز قندوسي لمباراة الهلال السوداني في رابطة الأبطال

باعتباره من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة

أكدت مصادر صحفية مصرية الإثنين أن مدرب الأهلي المصري بدأ في تحضير الدولي الجزائري أحمد قندوسي، ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات بدءاً من مواجهة الهلال السوداني في دور المجموعات الأفريقي، لاسيما أن اللاعب لم يتسن له المشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية الأخيرة، لظروف مشاركته مع الخضر في بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ويرغب مدرب الأهلي كولر في الاعتماد على أحمد قندوسي ومنحه فرصة المشاركة في المباريات القادمة، باعتباره من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة وصناعة الفارق والاستفادة منه في أكثر من مركز سواء مراكز الوسط الثلاثة ” أو الجناح الأيمن والذي يجيد اللعب فيه بشكل جيد.

وطلب كولر من قندوسي حسب نفس المصادر التركيز مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وإغلاق ملف أمم أفريقيا للمحليين؛ وشدد له على أن التعاقد معه جاء بعد دراسة إمكانياته الفنية جيدا، مؤكدا أن الجهاز الفني للأهلي والجماهير ينتظرون منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات،ولم يلعب لقاء كوتون سبور الكاميروني في اطار الجولة الأولى بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية وستلعب المباراة في الثالث من مارس المقبل.ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية رابطة الأبطال الإفريقية، مع أندية “صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني”.