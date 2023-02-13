-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
باعتباره من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة

الأهلي المصري يجهز قندوسي لمباراة الهلال السوداني في رابطة الأبطال

ع. ع
  • 61
  • 0
الأهلي المصري يجهز قندوسي لمباراة الهلال السوداني في رابطة الأبطال

أكدت مصادر صحفية مصرية الإثنين أن مدرب الأهلي المصري بدأ في تحضير الدولي الجزائري أحمد قندوسي، ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات بدءاً من مواجهة الهلال السوداني في دور المجموعات الأفريقي، لاسيما أن اللاعب لم يتسن له المشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية الأخيرة، لظروف مشاركته مع الخضر في بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ويرغب مدرب الأهلي كولر في الاعتماد على أحمد قندوسي ومنحه فرصة المشاركة في المباريات القادمة، باعتباره من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة وصناعة الفارق والاستفادة منه في أكثر من مركز سواء مراكز الوسط الثلاثة ” أو الجناح الأيمن والذي يجيد اللعب فيه بشكل جيد.

وطلب كولر من قندوسي حسب نفس المصادر التركيز مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وإغلاق ملف أمم أفريقيا للمحليين؛ وشدد له على أن التعاقد معه جاء بعد دراسة إمكانياته الفنية جيدا، مؤكدا أن الجهاز الفني للأهلي والجماهير ينتظرون منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات،ولم يلعب لقاء كوتون سبور الكاميروني في اطار الجولة الأولى بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية وستلعب المباراة في الثالث من مارس المقبل.ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية رابطة الأبطال الإفريقية، مع أندية “صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني”.

مقالات ذات صلة
هذه هي مواصفات الطائرة الخاصة لرونالدو

هذه هي مواصفات الطائرة الخاصة لرونالدو

بلوزداد والقبائل مطالبان باللعب من أجل لقب رابطة أبطال إفريقيا

بلوزداد والقبائل مطالبان باللعب من أجل لقب رابطة أبطال إفريقيا

أفضل المسجّلين في تاريخ الـ”NBA”

أفضل المسجّلين في تاريخ الـ”NBA”

حمزة ياسين أول رياضي جزائري يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

حمزة ياسين أول رياضي جزائري يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

جمال بلعمري يلتحق بالوصل الإماراتي

جمال بلعمري يلتحق بالوصل الإماراتي

“لدينا الطموح للتتويج.. ويجب أن لا يصيبنا الغرور”

“لدينا الطموح للتتويج.. ويجب أن لا يصيبنا الغرور”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد