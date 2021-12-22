الأهلي المصري يحتفظ بِالكأس الإفريقية الممتازة

احتفظ نادي الأهلي المصري مساء الأربعاء بِالكأس الإفريقية الممتازة للأندية، بعد فوزه على فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

واحتضن ملعب مدينة الريان القطرية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة جون جاك ندالا نغومبو من الكونغو الديموقراطية.

وانتهت المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، قبل أن يحسمها الأهلي المصري لِمصلحته بِركلات الترجيح (6-5).

وبادر فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى التسجيل في الدقيقة الـ 13، بِواسطة مدافع المنافس ياسر إبراهيم الذي هزّ شباك مرماه بِالخطأ. وعادل نادي الأهلي المصري الكفّة في الدقيقة الـ 90، عن طريق لاعب الخط الأمامي طاهر محمد.

وعزّز فريق الأهلي المصري صدارته، حيث بات يُحرز 8 كؤوس إفريقية ممتازة للأندية، مُتقدّما عن مواطنه الوصيف فريق الزمالك بِفارق 4 تتويجات.

وقبل هذا التتويج، كان الأهلي المصري قد حاز آخر كأس إفريقية ممتازة في ماي الماضي، بعد تفوّقه على نادي نهضة بركان المغربي.

وبِخصوص مقرّ التنظيمات، باتت “الكاف” وقد لجأت لِثالث مرّة إلى إقامة مباراة الكأس الإفريقية الممتازة للأندية خارج القارة السّمراء، وبِقطر تحديدا.