الأهلي المصري يرفض تسريح إعارة قندوسي لشباب بلوزداد

اللاعب رفض جملة وتفصيلا العودة إلى البطولة الجزائرية

عقد مسؤولو النادي الأهلي المصري اجتماع مع المدرب السويسري للفريق السويسري مارسيل كولر من أجل حسم مصير أحمد قندوسي الذي تلقى عرضاً خلال اليومين الماضيين من نادي شباب بلوزداد للتعاقد معه.

وبحسب مصادر صحفية، فإن إدارة الأهلي رفضت اقتراح إدارة شباب بوزداد، وحتى اللاعب رفض العودة إلى البطولة الجزائرية، خاصة وأنه حقق أربع ألقاب مع الأهلي في ظرف ستة أشهر وهو ما جعله يريد البقاء والعمل من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للأهلي والعودة إلى المنتخب الوطني الذي يدربه جمال بلماضي.

وكان مهدي رابحي رئيس نادي شباب بلوزداد قد أبدى رغبته في ضم قندوسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة علماً بأن اللاعب انضم للأهلي في جانفي الماضي قادماً من وفاق سطيف لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وقال رابحي، في تصريحات صحفية: هناك رغبة بالفعل في التعاقد مع أحمد قندوسي في الميركاتو الصيفي، وسنبدأ الحديث مع الأهلي وأحمد قندوسي بشكل رسمي في الأسبوع المقبل”، وتابع: “تحدثت بشكل شخصي مع رئيس الأهلي وديا للبحث عن إمكانية ضم اللاعب، وأكد لي بأن علينا التحدث رسميا، وأن رحيل اللاعب بيد مارسيل كولر، وأوضح رئيس نادي شباب بلوزداد:” عرض النادي سيكون استعارة قندوسي لمدة موسم واحد، لأن النادي حاليا غير قادر على تقديم عرض لشراء اللاعب بشكل نهائي.