الأهلي المصري يريد رياض بودبوز

بعد اهتمام نادي القرن بسفيان فيغولي

أكدت تقارير صحافية، أن الدولي الجزائري رياض بودبوز أصبح من أبرز الخيارات الأهلاوية لتدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وكانت قد ذكرت تقارير، أن الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب نادي سانت إتيان في الدوري الفرنسي، اقترب من الانضمام لصفوف الريان في الموسم الحالي بعد أن دخل النادي في مفاوضات مع اللاعب في الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر، أن بودبوز من مواليد 19 فيفري 1990 في كولمار، في شرق فرنسا لعب لعديد الأندية على غرار سوشو، باستيا، مونبلييه في الدوري الفرنسي ونادي سيلتا فيغو الإسباني.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد كشفت أن فيغولي أصبح من بين الأسماء الجديدة التي تم طرحها على إدارة الأهلي للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل. وأن التفاوض بين اللاعب سفيان فيغولي والأهلي فُتحت، وأصبح مرشحا للعب في الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

في حين أكدت مصادر صحفية تركية أن فيغولي يريد البقاء في تركيا وتلقى العديد من العروض أهمها من بيشيكتاس الذي يلعب له الجزائري رشيد غزال غير أن المفاوضات لا زالت في بدايتها.