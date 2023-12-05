الأهلي المصري يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة بلوزداد

استعاد الأهلي المصري خدمات ثلاثة لاعبين، قبل مواجهة شباب بلوزداد الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي، جاهزية الثلاثي أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد، بعد تعافيهم من الإصابة.

وعانى موديست ونيدفيد من إصابة في العضلة الضامة، في حين اشتكى كريستو من إصابة في الرباط الداخلي للركبة.

واستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية، الاثنين، وشرع في التحضير لمباراة شباب بلوزداد المرتقبة الجمعة.

ويستعد الأهلي كذلك لمونديال الأندية، الذي سيستهله بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر الجاري.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برصيد أربع نقاط متبوعا بكل من ميدياما وشباب بلوزداد بثلاث نقاط، ويحتل يانغ أفريكانز المركز الرابع بنقطة واحدة.